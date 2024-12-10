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Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три завода

Сегодня, 10 декабря, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Волгограде вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетили ряд крупных производственных площадок Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региона.

Источник: администрация Волгоградской области

Федеральные политики вместе с Бочаровым оценили ход строительства компанией РНК современного комплекса по производству высококачественного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали. Запуск такого производства позволит наладить позиции на мировом рынке, а также создать уникальный центр компетенций.

Правительственная делегация также ознакомилась с работой нового цеха Волжского трубного завода, начавшего свою работу в январе этого года. Новый объект позволил сократить сроки выполнения заказов и повысить эффективность производства.

На заводе «Красный октябрь» Бочаров вместе с Патрушевым и Устиновым осмотрели ряд производственных площадок. В цехах корпорации продолжается обновление — совершенствуются технологии производства, строится современный кузнечно-прессовый комплекс.