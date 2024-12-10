Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три завода

Сегодня, 10 декабря, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Волгограде вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетили ряд крупных производственных площадок Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региона.