Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три завода

Федеральные политики вместе с Бочаровым оценили ход строительства компанией РНК современного комплекса по производству высококачественного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали. Запуск такого производства позволит наладить позиции на мировом рынке, а также создать уникальный центр компетенций.
Правительственная делегация также ознакомилась с работой нового цеха Волжского трубного завода, начавшего свою работу в январе этого года. Новый объект позволил сократить сроки выполнения заказов и повысить эффективность производства.
На заводе «Красный октябрь» Бочаров вместе с Патрушевым и Устиновым осмотрели ряд производственных площадок. В цехах корпорации продолжается обновление — совершенствуются технологии производства, строится современный кузнечно-прессовый комплекс.