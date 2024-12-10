AFP: Франция начала вывод своих истребителей из Чада

По данным агентства, самолеты, «базировавшиеся в Чаде десятилетиями», вылетели во вторник из Нджамены.
Один из источников указал, что два истребителя Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели около 13:30 по местному времени (15:30 мск).
«Нет причин для присутствия этого отряда после разрыва соглашения об обороне», — приводит агентство слова другого источника.
29 ноября МИД Чада проинформировал о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. 5 декабря премьер-министр Чада Алламай Халина официально назначил членов комиссии по реализации решения об отказе от военного сотрудничества с Францией. В состав комиссии вошел 21 человек. Им предстоит проработать все юридические, логистические и другие аспекты разрыва военных связей.