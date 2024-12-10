И. о. главы Тольятти Илья Сухих принял первое кадровое решение

Ранее Алексей Бузинный уже работал в «ПО КХ г. о. Тольятти» с 2000 по 2012 год в должности заместителя генерального директора. Оттуда он перешел на работу в городскую администрацию, где трудился до 2020 года в должностях первого заместителя главы Тольятти и заместителя по финансам, экономике и развитию. До сегодняшнего дня господин Бузинный возглавлял ООО «Акрон инфраструктура» в Жигулевске, мэром которого ранее был Илья Сухих.