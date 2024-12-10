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И. о. главы Тольятти Илья Сухих принял первое кадровое решение

И. о. главы Тольятти Илья Сухих, не дождавшись своего официального вступления в должность, сделал первое кадровое назначение. На должность генерального директора АО «Производственное объединение коммунального хозяйства г. о. Тольятти» назначен Алексей Бузинный, подтвердили «Ъ-Волга» в городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

Ранее Алексей Бузинный уже работал в «ПО КХ г. о. Тольятти» с 2000 по 2012 год в должности заместителя генерального директора. Оттуда он перешел на работу в городскую администрацию, где трудился до 2020 года в должностях первого заместителя главы Тольятти и заместителя по финансам, экономике и развитию. До сегодняшнего дня господин Бузинный возглавлял ООО «Акрон инфраструктура» в Жигулевске, мэром которого ранее был Илья Сухих.

Источники называли Алексея Бузинного главным кандидатом на должность первого заместителя главы Тольятти, но господин Сухих решил иначе, заменив в руководстве АО «ПО КХ» ставленника своего предшественника Николая Ренца Сергея Крымцева.

В настоящее время в ведомстве АО «ПО КХ» находятся вопросы, связанные с эксплуатацией комплекса ливневой канализации и линий наружного освещения в Центральном и Комсомольском районах. Многое нуждается в реконструкции.