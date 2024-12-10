Китай ограничил выдачу виз гражданам США за «связанные с Гонконгом дела»

Решение США о введении визовых ограничений для некоторых гонконгских чиновников было принято после отправки в тюрьму в Гонконге на сроки от четырех до десяти лет 45 оппозиционеров по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности. По мнению китайских властей, все оппозиционеры состояли в сговоре с целью проведения подрывной деятельности в ходе неофициальных праймериз демократической оппозиции в 2020 году, хотели получить контроль над законодательным органом города и парализовать работу правительства.