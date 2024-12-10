Двое судей подали в отставку в Воронежской области

На очередном заседании в среду, 11 декабря, Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит заявления о прекращении полномочий двух судей на основании поданных ими заявлений об отставке. Об этом говорится в предварительной повестке заседания, опубликованной на сайте ККС. В отставку подали:
- судья Советского районного суда Лилия Винокурова — с 3 февраля 2025 года;
- мировой судья участка № 1 в Лискинском судебном районе Светлана Савостина — с 17 февраля.
Как сообщало РИА «Воронеж», в июле этого года Лилия Винокурова уже подавала заявление о прекращении ее полномочий судьи Советского райсуда. Позже она попросила ККС оставить ее заявление без рассмотрения.