Двое судей подали в отставку в Воронежской области

На очередном заседании в среду, 11 декабря, Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит заявления о прекращении полномочий двух судей на основании поданных ими заявлений об отставке. Об этом говорится в предварительной повестке заседания, опубликованной на сайте ККС. В отставку подали: