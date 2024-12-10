Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города

Пришедшая к власти в Сирии исламистская «Хайат Тахрир аш-Шам» также пообещала преследовать офицеров из правительственной армии бывшего сирийского президента Башара Асада. Группировка заявила, что будет преследовать «военных преступников» из числа офицеров армии и силовых ведомств свергнутого режима, чтобы «привлечь к ответственности».