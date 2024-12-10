Глава Башкирии обсудил с Артуром Орловым вопросы молодежной политики

— Мы взаимодействуем и с теми ребятами, которые учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Стараемся, чтобы они не теряли связь с республикой и рассматривали возможность трудоустройства здесь, на своей малой родине, — сообщил Глава региона.