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Глава Башкирии обсудил с Артуром Орловым вопросы молодежной политики

10 декабря в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», Героем России Артуром Орловым.

Источник: пресс-служба Главы Башкирии

На повестке были тенденции развития молодёжной политики в регионе, сообщает пресс-служба Главы РБ.

Радий Хабиров подчеркнул важность работы с подрастающим поколением и отметил, что Башкортостан — лидер в Приволжском федеральном округе по численности как работающей молодёжи, так и студенчества — почти 90 тысяч ребят в республике учатся в высших учебных заведениях.

— Мы взаимодействуем и с теми ребятами, которые учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Стараемся, чтобы они не теряли связь с республикой и рассматривали возможность трудоустройства здесь, на своей малой родине, — сообщил Глава региона.

В республике плотно взаимодействуют с «Движением первых». Башкортостан лидирует в грантовом конкурсе движения. Так, в 2024 году 32 организации стали победителями на общую сумму 62,4 тыс. рублей.

Артур Орлов, в свою очередь, поблагодарил руководителя региона за поддержку «Движения первых» и предложил провести в Башкортостане слёт участников всероссийского проекта «Хранители истории». Его цель — воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти, развитие лидерских качеств молодёжи.

— Мы планируем провести слёт с участием 800 человек из всех регионов России. Уверен, что совместно с вашей командой сможем сделать это мероприятие значимым для всей страны, — отметил Артур Орлов.

Радий Хабиров поддержал инициативу о проведении слёта, ключевого мероприятия проекта «Хранители истории».

— Мы составим план, обсудим его с организаторами. У нас есть великолепные площадки, которые можно задействовать для таких масштабных событий, — отметил Глава Башкортостана.

Всероссийский проект «Хранители истории» предоставляет участникам возможность углубить знания о родном крае, принять участие в благоустройстве памятных мест, а также проявить организаторские и творческие способности. Проект включает насыщенную образовательную программу, практические работы и экспертные дискуссии, что делает его уникальной площадкой для развития молодёжи.