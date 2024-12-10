Какое будущее ждет Башара Асада в России

В Москву Башар Асад прилетел 8 декабря после того, как Дамаск оказался в руках вооруженной оппозиции. МИД России сообщил о том, что экс-главе Сирии предоставлено убежище «из соображений гуманитарного характера».
По данным RTVI, вместе с сирийским лидером в Москве находятся его супруга Асма, сыновья Хафез, Карим и дочь Зейн. О том, где живет семья Асада, официально ничего не сообщается.
Российские телеграм-каналы ранее писали, что Асад перевез родных в российскую столицу еще в конце ноября, когда ситуация в Сирии обострилась. Семья Асадов якобы остановилась в отеле Four Seasons. Позже Асад вернулся в республику самостоятельно, а его семья осталась в Москве, уточнял канал «ВЧК-ОГПУ»*.
В газете The Financial Times в 2019 году вышел материал, в котором утверждалось, что родственники Асада по материнской линии — двоюродные братья и сестра сирийского лидера — являются собственниками 19 апартаментов в башнях Москва-Сити «Город столиц» и «Федерация». Стоимость объектов недвижимости превышает 40 млн долларов.
Как сообщало издание FT, у одного из братьев — Хафеза Махлуфа — в собственности значится трехкомнатная квартира, которая располагается в жилом доме рядом с Москва-Сити.
Источник «ВЧК-ОГПУ»* заявил, что братья и сестра Асада не приобретали апартаменты в Москва-Сити. Недвижимость якобы досталась им как прибыль от вложений в башни «Нева». Телеграм-канал считает, что семья Башара Асада могли поселиться в квартире в доме на улице Климашкина неподалеку от станции метро «Улица 1905 года». Прислуга президентской семьи из Сирии также могла переехать в Россию, уверяет «ВЧК-ОГПУ»*.
Госдеп США оценил капитал семьи Асада в 1−2 млрд долларов. Точную цифру в Вашингтоне назвать не могут, так как считают, что активы состоятельных сирийцев спрятаны на разных счетах или в офшорах.
Если верить данным Госдепартамента, то имеющихся денег экс-президенту Сирии хватит на безбедную жизнь.
«Башар Асад, возможно, по-прежнему будет потягивать шампанское и есть икру в своей новой роскошной жизни в изгнании», — считает Telegraph.
У экс-руководителя внешнеполитической разведки MI-6 Великобритании Алекса Янгера другое мнение. Он уверен, что семье Асада придется жить в стесненных условиях нехватки финансов, так как Россия не будет тратиться на поддержание привычного им образа жизни в Дамаске.
Официально статус экс-президента Сирии не назван. «Коммерсант» предполагает, что в перспективе Башар Асад может получить политическое убежище в России. Тогда как пребывание бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена регламентируется положением о предоставлении временного политического убежища. Продлевать такой статус требуется ежегодно.
* внесен Минюстом России в реестр иноагентов