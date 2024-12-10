Какое будущее ждет Башара Асада в России

Источник «ВЧК-ОГПУ»* заявил, что братья и сестра Асада не приобретали апартаменты в Москва-Сити. Недвижимость якобы досталась им как прибыль от вложений в башни «Нева». Телеграм-канал считает, что семья Башара Асада могли поселиться в квартире в доме на улице Климашкина неподалеку от станции метро «Улица 1905 года». Прислуга президентской семьи из Сирии также могла переехать в Россию, уверяет «ВЧК-ОГПУ»*.