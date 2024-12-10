Полковник Ходаренок: Израиль ограничится захватом Голанских высот в Сирии

Большая часть Голанских высот находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря. К примеру, с горы Хермон (отм. 2 236 м) прекрасно, как на ладони, виден Дамаск. Кроме того, Голанские высоты служат для Израиля важным источником питьевой воды — с них поступает до трети всей воды, потребляемой еврейским государством. Вода и национальная безопасность страны — вот главные причины, по которым Израиль никогда и никому не отдаст Голанские высоты и будет биться за них до последней капли крови.