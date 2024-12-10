Что известно о главе временного правительства Сирии Мухаммеде аль-Башире

Затем занимал посты заместителя, а после — главы департамента по делам ассоциаций Министерства развития и гуманитарных вопросов. С 2022 по 2023 год работал министром развития и гуманитарных вопросов в кабинете Али Кеды. В январе 2024 года совет шуры «правительства спасения» проголосовал за избрание аль-Башира премьер-министром. Его предвыборная платформа была сосредоточена на создании инфраструктуры электронного правительства, развитии экономики и укреплении исламских ценностей. 5 марта 2024 года на фоне демонстраций против «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в Идлибе и наступления рамадана аль-Башир подписал указ об освобождении заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, от наказания побивания палками.