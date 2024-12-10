Politico: что для США значит падение режима Асада

И в Вашингтоне, возможно, втайне были рады этому, потому что русские тогда смогли удержать армию Асада от развала и свержения. Сначала Обама заявил, что США не собираются воевать с Россией из-за Сирии, а затем Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри приступили — по их словам — к «деконфликтизаци», то есть к разделу Сирии, говорит Хёрш. США забрали территории к северу и востоку от Евфрата, а Россия получила все остальное. Однако в ситуацию вмешалась Турция: она создала буферную зону в Идлибе и северной провинции Алеппо, в которой и нашли убежище террористы, включая Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация).