Politico: что для США значит падение режима Асада

Восстановление инфраструктуры
Сирия может привлечь США для восстановление нефтегазового сектора. Сейчас нефтяные и газовые скважины, расположенные вдоль реки Евфрат на территории Сирии, серьезно изношены и преимущественно принадлежат США. Америка после массовых бомбардировок отбила их у ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и до сих пор использовала для финансирования курдских группировок на северо-востоке страны, пишет Politico.
США, как утверждает Хёрш, не могли передать их правительству Асада, чтобы ими не воспользовались ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), Россия и Иран, которые являются противниками США. Но с приходом в Сирии новых лидеров у Вашингтона больше нет никаких законных оснований для удержания этих скважин.
При этом Хёрш не исключает, что США на какое-то время сохранят их за собой, а также оставят в силе санкции в качестве рычага, чтобы убедиться, что Абу Мухаммед аль-Джулани, за голову которого Госдепартамент ранее обещал 10 млн долларов, не объявит Америке войну. Причем Вашингтону придется действовать довольно быстро, потому что весь арабский мир и другие страны хотят узнать, можно ли предоставить правительству аль-Джулани презумпцию невиновности.
Изменение баланса сил
С 2011 года, когда началась «арабская весна», США долго колебались по поводу Сирии. С одной стороны, тогдашний президент Барак Обама не хотел оказывать слишком большую помощь сирийской оппозиции, опасаясь возможности исламистского переворота, но с другой — США выступали против режима Башара Асада. Это выглядело как политика бездействия, и в этот вакуум в 2015 году вмешалась Россия.
И в Вашингтоне, возможно, втайне были рады этому, потому что русские тогда смогли удержать армию Асада от развала и свержения. Сначала Обама заявил, что США не собираются воевать с Россией из-за Сирии, а затем Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри приступили — по их словам — к «деконфликтизаци», то есть к разделу Сирии, говорит Хёрш. США забрали территории к северу и востоку от Евфрата, а Россия получила все остальное. Однако в ситуацию вмешалась Турция: она создала буферную зону в Идлибе и северной провинции Алеппо, в которой и нашли убежище террористы, включая Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация).
Силы, выступавшие против Асада, не преминули этим воспользоваться — и мы стали свидетелями 11-дневного блицкрига.
Во-первых, это стало серьезным ударом для Ирана. «Хезболла» уничтожена, и, похоже, потеря Сирии означает, что Иран не сможет восстановить эту группировку. Фактора, сдерживающего Израиль, у Ирана больше нет, и теперь Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана по своему желанию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несомненно, попытается выяснить, поддержит ли его в этом Дональд Трамп, считает Хёрш.
Кроме того, это нанесло урон внешней политике России. Ранее Израиль был одним из основных поставщиков военного оборудования для Грузии. Россия выступала против этого и предупредила, что передаст сирийцам современные зенитные комплексы, если Израиль не откажется от своих поставок. Нетаньяху пошел на уступки. По той же причине Израиль весьма осторожно действовал в украинском вопросе, поскольку не хотел, чтобы Россия помогала Асаду в израильском вопросе. Это наряду с военными базами России на Средиземном море было важным рычагом воздействия.
И теперь новая страница перевернута. США, по словам Хёрша, получили то, к чему стремились: режим Асада пал, и новая — впервые за 54 года суннитская — Сирия больше не является союзником России и Ирана. Да, новые власти более исламистские, чем хотелось бы Вашингтону, но такова реальность Ближнего Востока.