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Politico: что для США значит падение режима Асада

Майкл Хёрш, один из ведущих американских экспертов по Сирии, считает, что новые власти Сирии больше не являются врагом США, поэтому стоит рассчитывать на изменение отношений между двумя странами.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Восстановление инфраструктуры

Сирия может привлечь США для восстановление нефтегазового сектора. Сейчас нефтяные и газовые скважины, расположенные вдоль реки Евфрат на территории Сирии, серьезно изношены и преимущественно принадлежат США. Америка после массовых бомбардировок отбила их у ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и до сих пор использовала для финансирования курдских группировок на северо-востоке страны, пишет Politico.

Привлечение иностранных компаний, в первую очередь американских, для их восстановления и возрождения всей нефтяной промышленности станет ключевым моментом для сирийского правительства.

США, как утверждает Хёрш, не могли передать их правительству Асада, чтобы ими не воспользовались ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), Россия и Иран, которые являются противниками США. Но с приходом в Сирии новых лидеров у Вашингтона больше нет никаких законных оснований для удержания этих скважин.

При этом Хёрш не исключает, что США на какое-то время сохранят их за собой, а также оставят в силе санкции в качестве рычага, чтобы убедиться, что Абу Мухаммед аль-Джулани, за голову которого Госдепартамент ранее обещал 10 млн долларов, не объявит Америке войну. Причем Вашингтону придется действовать довольно быстро, потому что весь арабский мир и другие страны хотят узнать, можно ли предоставить правительству аль-Джулани презумпцию невиновности.

В США уже пытаются вычеркнуть аль-Джулани из списков террористов, аргументируя это тем, что он гораздо менее догматичен, чем иранцы, и уже показал гибкость и стремление привлечь на свою сторону сирийские меньшинства и зарубежные страны.

Изменение баланса сил

С 2011 года, когда началась «арабская весна», США долго колебались по поводу Сирии. С одной стороны, тогдашний президент Барак Обама не хотел оказывать слишком большую помощь сирийской оппозиции, опасаясь возможности исламистского переворота, но с другой — США выступали против режима Башара Асада. Это выглядело как политика бездействия, и в этот вакуум в 2015 году вмешалась Россия.

И в Вашингтоне, возможно, втайне были рады этому, потому что русские тогда смогли удержать армию Асада от развала и свержения. Сначала Обама заявил, что США не собираются воевать с Россией из-за Сирии, а затем Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри приступили — по их словам — к «деконфликтизаци», то есть к разделу Сирии, говорит Хёрш. США забрали территории к северу и востоку от Евфрата, а Россия получила все остальное. Однако в ситуацию вмешалась Турция: она создала буферную зону в Идлибе и северной провинции Алеппо, в которой и нашли убежище террористы, включая Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация).

В последние годы Асад допустил ряд фатальных просчетов. Он недооценил непопулярность своего режима и шаткость своего положения после того, как Израиль уничтожил руководство «Хезболлы» и существенно ослабил Иран.

Силы, выступавшие против Асада, не преминули этим воспользоваться — и мы стали свидетелями 11-дневного блицкрига.

Во-первых, это стало серьезным ударом для Ирана. «Хезболла» уничтожена, и, похоже, потеря Сирии означает, что Иран не сможет восстановить эту группировку. Фактора, сдерживающего Израиль, у Ирана больше нет, и теперь Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана по своему желанию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несомненно, попытается выяснить, поддержит ли его в этом Дональд Трамп, считает Хёрш.

Кроме того, это нанесло урон внешней политике России. Ранее Израиль был одним из основных поставщиков военного оборудования для Грузии. Россия выступала против этого и предупредила, что передаст сирийцам современные зенитные комплексы, если Израиль не откажется от своих поставок. Нетаньяху пошел на уступки. По той же причине Израиль весьма осторожно действовал в украинском вопросе, поскольку не хотел, чтобы Россия помогала Асаду в израильском вопросе. Это наряду с военными базами России на Средиземном море было важным рычагом воздействия.

И теперь новая страница перевернута. США, по словам Хёрша, получили то, к чему стремились: режим Асада пал, и новая — впервые за 54 года суннитская — Сирия больше не является союзником России и Ирана. Да, новые власти более исламистские, чем хотелось бы Вашингтону, но такова реальность Ближнего Востока.