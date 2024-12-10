В Янтарном избрали нового главу администрации округа

В конце сентября стало известно, что у Артура Крупина закончился срок полномочий на посту главы администрации округа. Исполняющим обязанности тогда назначили его заместителя Андрея Костина. В конце октября депутаты отменили своё первое решение назначить конкурс на замещение должности главы администрации. Как пояснялось в постановлении, это сделали «в целях обеспечения законности в деятельности комиссии».