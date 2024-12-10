Путин: РФ теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»

«По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а “Орешник”, потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — пояснил президент.
Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных «Орешнику», они не имеют аналогов в мире.
В случае группового применения удар «Орешником» сопоставим с использованием ядерного оружия, но оружием массового уничтожения эта система не является.