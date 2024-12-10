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Путин: РФ теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Появление ракетной системы «Орешник» на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Источник: РИА "Новости"

«По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а “Орешник”, потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — пояснил президент.

Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.

Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных «Орешнику», они не имеют аналогов в мире.

В случае группового применения удар «Орешником» сопоставим с использованием ядерного оружия, но оружием массового уничтожения эта система не является.

Путин Владимир