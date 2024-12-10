«Срочно в Москву». Додон обратился к Санду с неожиданным требованием

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон раскритиковал визит действующего главы государства Майи Санду в Брюссель, отметив, что в условиях энергетического кризиса ей следовало бы лететь на переговоры по газу в Москву. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Санду находится с визитом в Брюсселе, где проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и впервые выступит перед советом Североатлантического альянса.
«Визит Санду в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО в условиях энергетического кризиса в Молдавии показывает истинное лицо и “заботу” этой власти о своём народе. Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан».
Политик также подчеркнул необходимость срочного создания единого антикризисного штаба с участием Кишинёва и Тирасполя для решения общих проблем на обоих берегах Днестра. «Потому что проблемы будут общими для всех наших граждан, на обоих берегах Днестра. Правительство должно уже сегодня выйти на руководство Приднестровья и обсудить создание такого штаб», — добавил Додон.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. После визита в Санкт-Петербург Парликов был снят с должности по предложению премьер-министра Дорина Речана. Глава правительства заявил, что намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести в стране режим ЧП в области энергетики.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.