«Срочно в Москву». Додон обратился к Санду с неожиданным требованием

Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. После визита в Санкт-Петербург Парликов был снят с должности по предложению премьер-министра Дорина Речана. Глава правительства заявил, что намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести в стране режим ЧП в области энергетики.