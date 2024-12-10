Граждане Молдовы продолжат пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгена

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Граждане Молдовы продолжат пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенского соглашения, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
Это вытекает из седьмого доклада Еврокомиссии о Механизме ЕС по приостановлению безвизового режима, в котором установлено, что «Республика Молдова действовала в целях реализации рекомендации, сформулированные в предыдущем докладе».
В докладе содержится подробная оценка событий со ссылкой на приведение визовой политики в соответствие с политикой ЕС, тенденции в сфере нелегальной миграции, заявлений на международную защиту, возвращение и реадмиссию, сотрудничество в сфере миграции и в области безопасности.
В докладе также сформулирован ряд конкретных рекомендаций для каждого бенефициара безвизового режима отдельно. Республике Молдова рекомендуется, среди прочего, привести визовую политику в соответствие с таковой в ЕС, «особенно в отношении третьих стран, которые представляют риск нелегальной миграции или угрозу безопасности ЕС».
Кроме того, Молдове рекомендовано продолжать усилия по борьбе с организованной преступностью, «уделяя особое внимание незаконному обороту огнестрельного оружия и наркотиков, борьбе с торговлей людьми и финансовым аспектам организованной преступности».
В МИД приняли к сведению выводы и рекомендации отчета и выразили готовность продолжать вместе с другими компетентными национальными органами сотрудничество с ЕС в целях их реализации.
За десять лет действия безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Республики Молдова в Шенгенскую зону этой возможностью воспользовались более 2,5 миллионов молдаван, выехавших в ЕС более чем 15,8 миллиона раз, уточнили в МИД.