Граждане Молдовы продолжат пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгена

За десять лет действия безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Республики Молдова в Шенгенскую зону этой возможностью воспользовались более 2,5 миллионов молдаван, выехавших в ЕС более чем 15,8 миллиона раз, уточнили в МИД.