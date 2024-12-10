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Экс-премьер Украины рассказал о заводе, пораженном «Орешником»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Завод «Южмаш» до прилета ракеты «Орешник» использовался в интересах США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью сайту «Аргументы и факты».

«Завод “Южмаш” до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии», — сказал он.

По словам политика, состояние оборудования после российского удара остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.