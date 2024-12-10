The National Interest: Трампу нужен диалог с РФ для урегулирования на Украине

Издание считает, что критически важные переговоры по европейской безопасности должны пройти между Вашингтоном и Москвой, поскольку без их согласия никакие договоренности в этом вопросе не могут быть достигнуты. Отмечается, что потенциальный обмен мнениями может также затронуть вопросы стратегической стабильности на Ближнем Востоке, в Арктике и Северо-Восточной Азии. При этом, по мнению журнала, российско-американский диалог может привести к преобразованию нынешней враждебности в формат «конкурентного сосуществования или конструктивного соперничества».