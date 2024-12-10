TNI: ракету «Орешник» может перехватить только американский комплекс THAAD

Однако Вайхерт отметил, что Соединенные Штаты и их союзники имеют лишь ограниченное количество таких систем. Из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и проблем в оборонно-промышленной базе вероятность того, что THAAD будет протестирован против российского гиперзвукового оружия, крайне низка. При этом автор добавил, что THAAD «не гарантирует» успешный перехват новой ракеты.