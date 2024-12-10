Лукашенко опроверг заявления об оккупации Белоруссии Россией

МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала республику.
«Мы должны свою судьбу определять сами, и никого здесь внутри быть не должно. Многие кричат: “Вот Россия тут оккупировала”. Послушайте, не со мной. Никто тут никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо», — сказал он на встрече с работниками предприятия «Пожснаб» в Борисове.
Видеофрагмент общения разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко напомнил, что Россия передала Белоруссии оперативно-тактические комплексы «Искандер».
«Когда-то мы с (президентом России Владимиром — ред.) Путиным обсуждали давно: “Ну, как мы “Искандеры”, такое оружие”. Сейчас они у нас на вооружении стоят. Наши “Полонезы”. Тогда они передавали нам “Искандеры”, мы свое оружие сделали, сейчас вторую ракету делаем. К “Полонезу”. Это полностью наше оружие, начинали с китайцами когда-то. Мы делаем более дальнобойную ракету. Сейчас “Искандеры”, это более мощное оружие. Если “Орешник” будет (поставлен — ред.), который приличное расстояние летит. Мы потихоньку, потихоньку. Помогаете — хорошо, нет — значит, нет», — отметил белорусский лидер.
«У нас отечество одно, нам тут делить нечего — от Бреста до Владивостока. Россиян, белорусов — это наше общее отечество на два государства», — отметил Лукашенко.