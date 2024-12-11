Это интервью слушать нелегко. У Лаврова такое взвешенное и ясное понимание политики и международного права. И выразил он это не на своем родном русском языке, а на английском. Он также продемонстрировал такой уровень уважения к расстановке сил на международной арене и к самой Америке, что поневоле задумаешься: какое из нынешних правительств более «американское».
Несомненно, нынешнее российское правительство ставит Россию на первое место. Это их работа, которая резко контрастирует с действиями администрации Джо Байдена, которая, по мнению Андерсона, ставит Америку на последнее место, говорится в статье.
К счастью, избранный президент Дональд Трамп тоже это осознает.
Его взгляд на Америку как на великую нацию автоматически решает «кризис идентичности», который создает администрация Байдена. Именно этот кризис не позволяет сформироваться оси мира США — Китай — Россия на рациональных условиях.
Россия ждет возвращения Трампа в Белый дом, потому что знает, что он уважает и защищает свою страну, как Москва и Пекин уважают и защищают свои страны. Это создает ось равных. Вот что означает «баланс сил». Когда это равновесие нарушается, дисбаланс приводит к глобальному беспорядку.