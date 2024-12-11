American Thinker: США, Россия и Китай — новая ось силы

Это интервью слушать нелегко. У Лаврова такое взвешенное и ясное понимание политики и международного права. И выразил он это не на своем родном русском языке, а на английском. Он также продемонстрировал такой уровень уважения к расстановке сил на международной арене и к самой Америке, что поневоле задумаешься: какое из нынешних правительств более «американское».