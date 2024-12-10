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Путин заявил, что нет необходимости в ядерном оружии при достаточном количестве «Орешника», который разместят в Беларуси

Путин сделал важное заявление об «Орешнике», который разместят в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Достаточное количество ракетного комплекса «Орешника» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Эту мысль озвучил президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

«Нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а “Орешник”, — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, Россия ведет себя достаточно аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но там, где это необходимо, проявляет волю и на госуровне, и на уровне своих граждан, которые считают Россию своей Родиной и готовы сделать все для ее укрепления.

Кстати, 10 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси (здесь подробнее).