Путин заявил, что нет необходимости в ядерном оружии при достаточном количестве «Орешника», который разместят в Беларуси

Достаточное количество ракетного комплекса «Орешника» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Эту мысль озвучил президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.
«Нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а “Орешник”, — подчеркнул Владимир Путин.
По словам президента, Россия ведет себя достаточно аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но там, где это необходимо, проявляет волю и на госуровне, и на уровне своих граждан, которые считают Россию своей Родиной и готовы сделать все для ее укрепления.
Кстати, 10 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси (здесь подробнее).