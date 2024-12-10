Путин заявил, что нет необходимости в ядерном оружии при достаточном количестве «Орешника», который разместят в Беларуси

По словам президента, Россия ведет себя достаточно аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но там, где это необходимо, проявляет волю и на госуровне, и на уровне своих граждан, которые считают Россию своей Родиной и готовы сделать все для ее укрепления.