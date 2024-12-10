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Последние зарубежные новости за 10 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 10 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции

Источник: Reuters

Американские военные в Сирии координировали союзные формирования, помогая занять стратегические позиции, ранее контролируемые Асадом и Ираном. Также США призвали Ирак предотвратить пересечение границы иранскими силами.

TNI: американский комплекс THAAD может перехватить «Орешник»

Источник: AP 2024

Обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заявил, что российскую ракету «Орешник» может перехватить только система THAAD, но таких комплексов у США и их союзников мало. Вайхерт подчеркнул, что успешный перехват гиперзвуковых целей не гарантирован.

Bloomberg: Польша призывает Германию больше тратить на оборону

Источник: AP 2024

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик призвал Германию увеличить оборонные расходы и поддержал идею выпуска совместных долговых обязательств ЕС для военных целей.

Politico: компании ЕС проигрывают КНР из-за закрытия неба над РФ

Источник: AP 2024

Европейские авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за обхода воздушного пространства РФ, что увеличивает время в пути и расходы. Китайские перевозчики таких проблем не испытывают, что ставит ЕС в невыгодное положение.

Bloomberg: в венгерской политике появилась новая звезда, и это не Орбан

Источник: AP 2024

Петер Мадьяр, экс-соратник Орбана, возглавивший партию «Тиса», стал неожиданным лидером оппозиции в Венгрии. За 10 месяцев его партия обошла «Фидес» на 11%, что не удавалось никому за 18 лет.