Последние зарубежные новости за 10 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заявил, что российскую ракету «Орешник» может перехватить только система THAAD, но таких комплексов у США и их союзников мало. Вайхерт подчеркнул, что успешный перехват гиперзвуковых целей не гарантирован.