«Никто тут никого не оккупировал». Лукашенко высказался насчет взаимоотношений с Россией

Мы писали, что Владимир Путин заявил, что нет необходимости в ядерном оружии при достаточном количестве «Орешника», который разместят в Беларуси (здесь подробнее), а Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников (здесь все подробности).