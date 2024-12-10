«Никто тут никого не оккупировал». Лукашенко высказался насчет взаимоотношений с Россией

Об общем с россиянами отечестве от Бреста до Владивостока, но двух государствах сказал 10 декабря во время общения с работниками предприятия «Пожснаб» в Борисове президент Беларуси Александр Лукашенко. Видео-ролик опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Мы должны свою судьбу определять сами, и никого здесь внутри быть не должно. Вот многие кричат: “Вот Россия тут оккупировала”. Послушайте, не со мной. Никто тут никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил поддержку России как военного союзника Беларуси в плане поставок современных видов вооружения и техники.
Александр Лукашенко напомнил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным передачу Беларуси «Искандеров», и через какое-то время они появились на вооружении в белорусской армии наряду с «Полонезами», которые изначально разрабатывались при содействии китайских специалистов. Теперь же «Полонез» — полностью белорусское оружие, к которому сейчас разрабатывают более дальнобойную ракету. Возможно будет и «Орешник», который на приличные расстояния летит.
По словам Александра Лукашенко, так получилось после развала СССР, что Беларусь сегодня самостоятельное, компактное, нормальное государство, и, как оказалось, очень нужное в данный период времени россиянам. Белорусский лидер привел в пример микроэлектронику, чипы для самолетов, ракет, космоса, которые делают в Беларуси на предприятиях, модернизированных в том числе и за российские деньги.
«Поэтому живем потихоньку, никого особо сюда в свою квартиру не пускаем», — отметил президент и пошутил, что «если кто-то идет со своей бутылкой — приходите, огурец мы найдем».
«Я хочу, чтобы был мир», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что если, не дай Бог, что-то случится, то противнику с Беларусью, где леса и болота, воевать будет очень и очень сложно.
Мы писали, что Владимир Путин заявил, что нет необходимости в ядерном оружии при достаточном количестве «Орешника», который разместят в Беларуси (здесь подробнее), а Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал о применении ядерного оружия против врагов, «друзей» и соперников (здесь все подробности).