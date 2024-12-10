Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России

«Булгартрансгаз» выполнил свои контракты в срок и теперь «Газпром», который зарезервировал мощности и осуществлял расчеты через «Газпромбанк», должен найти решение, если намерен и дальше пользоваться услугой", — сказал он.
Чиновник отметил, что в случае отсутствия оплаты газовый оператор может остановить транспортировку газа. По его словам, время для расчетов еще есть, поскольку санкции США в полном объеме вступают в силу 20 декабря.
На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечал Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
В начале ноября агентство сообщило о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.