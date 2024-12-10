США выделили Украине $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

«Эти средства, обеспеченные за счет непредвиденных доходов, полученных от собственных иммобилизованных активов России, предоставят Украине критически важную поддержку», — заявила глава министерства Джанет Йеллен, чьи слова приводится в пресс-релизе на сайте американского минфина.
Она напомнила, что страны G7 планируют выдать Украине $50 млрд в рамках такой инициативы, чтобы якобы поддержать ее экстренные службы, больницы и позволить закрыть другие потребности. Йеллен добавила, что Вашингтон должен ужесточать санкции в отношении России, чтобы укрепить позиции Киева.
В минфине США уточнили, что деньги переведут в Фонд содействия ресурсам для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF) Всемирного банка, а оттуда их передадут Киеву. В министерстве добавили, что поддержка Украины «жизненно важна» для поддержки национальных интересов США.
Ранее, 4 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал передачу Киеву $50 млрд из активов РФ в ближайшее время. В тот же день Украина подписала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение с Евросоюзом (ЕС) по привлечению помощи Киеву в размере €35 млрд. Эта сумма — часть инициативы государств G7 по механизму дополнительных кредитов, целью которых является увеличение поступлений в украинский бюджет.
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