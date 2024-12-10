США выделили Украине $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

Ранее, 4 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал передачу Киеву $50 млрд из активов РФ в ближайшее время. В тот же день Украина подписала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение с Евросоюзом (ЕС) по привлечению помощи Киеву в размере €35 млрд. Эта сумма — часть инициативы государств G7 по механизму дополнительных кредитов, целью которых является увеличение поступлений в украинский бюджет.