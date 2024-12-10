Ситуация в Сирии: что известно на 10 декабря

После свержения Башара Асада Сирию контролирует «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) под командованием Абу Мухаммеда аль-Джулани. Настоящее имя лидера — Ахмад аш-Шараа, он родился в 1982 году в Саудовской Аравии, а его семья родом с Голанских высот.