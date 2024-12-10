Ситуация в Сирии: что известно на 10 декабря

В Сирии назначен глава временного правительства
Глава оппозиционного «правительства спасения» Аль-Башир заявил о назначении его руководителем временного правительства Сирии. Формирование планируется завершить до 1 марта 2025 года, решение принято на встрече оппозиционных лидеров.
Что известно о главе временного правительства Сирии
Мухаммед аль-Башир, уроженец Идлиба, назначен главой временного правительства Сирии. Электроинженер и специалист по шариатскому праву, он занимал ключевые посты в оппозиционном «правительстве спасения».
Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города
Руководство в Сирии приказало боевикам покинуть города, заменив их силами полиции и внутренней безопасности «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Группировка заявила о намерении преследовать офицеров армии Асада за «военные преступления».
Израиль заявил об уничтожении флота Сирии
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил об уничтожении сирийского флота ВМС ЦАХАЛ для ликвидации угроз. Ракеты были выпущены с базы «Хайфа». Кац подчеркнул, что Израиль не допустит атак со стороны террористов и создает демилитаризованную зону.
Что известно об аль-Джулани, который сверг Асада в Сирии
После свержения Башара Асада Сирию контролирует «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) под командованием Абу Мухаммеда аль-Джулани. Настоящее имя лидера — Ахмад аш-Шараа, он родился в 1982 году в Саудовской Аравии, а его семья родом с Голанских высот.