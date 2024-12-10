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Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел к нему каяться в грехах.

Источник: © РИА Новости

«Нет, пока ни одного. Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова», — сказал он.

В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.

Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио.

Вчера Хинштейн подписал указ об отставке правительства, добавив, что его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Он подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате. То же самое, по словам Хинштейна, касается и тех, «кто чувствует за собой какие-то грехи» — им предложили покаяться, выразив уверенность, что «это будет во всех смыслах правильно».