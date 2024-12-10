Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

Вчера Хинштейн подписал указ об отставке правительства, добавив, что его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Он подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате. То же самое, по словам Хинштейна, касается и тех, «кто чувствует за собой какие-то грехи» — им предложили покаяться, выразив уверенность, что «это будет во всех смыслах правильно».