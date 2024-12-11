Общественная палата Волгограда подвела итоги своей трехлетней работы

Срок полномочий членов Общественной палаты Волгограда составляет три года, последний состав совещательного органа приступил к своей работе в сентябре 2021 года. Сегодня общественники обсудили результаты совместной с городскими властями работы за минувшие три года.
За время своей каденции члены седьмого созыва Общественной палаты Волгограда уделяли особое внимание таким социально значимым вопросам, как патриотическое воспитание юных волгоградцев, сохранение межнационального согласия, содействие развитию малого предпринимательства и культурно-просветительская деятельность. Одним из главных приоритетов являлся вопрос поддержки участников СВО и их семей.
Глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев поблагодарил коллег за активное участие в патриотических акциях, в отправке гуманитарных грузов и сборе средств для Фонда поддержки военнослужащих. Мэр областной столицы Владимир Марченко в свою очередь наградил общественников почетными грамотами и поблагодарил их за результативное взаимодействие.
Как стало известно «Волгоградской правде.ру», седьмой состав консультативно-совещательного органа уже сформирован, имена новых членов Общественной палаты станут известны в ближайшие дни.
Общественная палата Волгограда была создана 16 апреля 2008 года. За 16 лет своего существования этот орган стал авторитетной площадкой, действующей в интересах жителей. Общественники находятся в прямом диалоге с представителями власти, в ходе которого определяются позиции и вырабатываются пути решения проблем.