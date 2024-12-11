Общественная палата Волгограда подвела итоги своей трехлетней работы

Общественная палата Волгограда была создана 16 апреля 2008 года. За 16 лет своего существования этот орган стал авторитетной площадкой, действующей в интересах жителей. Общественники находятся в прямом диалоге с представителями власти, в ходе которого определяются позиции и вырабатываются пути решения проблем.