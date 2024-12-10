TNI: ракету «Орешник» может перехватить только американский комплекс ПРО THAAD

Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» показал, что у России появилось оружие, сравнимое с ядерным по эффективности поражения целей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. В западных странах ищут возможности обезопасить себя от «Орешника» и рассказали о системе, у которой есть хотя бы «небольшой шанс» перехватить его. При этом в Пентагоне уверены, что стратегического влияния на украинский конфликт новая российская ракета не окажет.