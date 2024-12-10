Медведев прилетел в Пекин с двухдневным визитом

Ожидается, что в китайской столице политик встретится с высшим руководством страны. В материале не уточняется, с кем именно будет встречаться Медведев и какие вопросы будут обсуждаться.
Также во время визита Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок к Памятнику народным героям.
До этого зампред Совбеза посещал Пекин в 2022 году, тогда он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам политика, он обсудил с китайским лидером ситуацию на Украине и сотрудничество «Единой России» с Компартией Китая.
Кроме того, Медведев и Си Цзиньпин «сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам».