Сан-Хосе
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прилетел в Пекин с двухдневным визитом

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что в китайской столице политик встретится с высшим руководством страны. В материале не уточняется, с кем именно будет встречаться Медведев и какие вопросы будут обсуждаться.

Также во время визита Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок к Памятнику народным героям.

До этого зампред Совбеза посещал Пекин в 2022 году, тогда он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам политика, он обсудил с китайским лидером ситуацию на Украине и сотрудничество «Единой России» с Компартией Китая.

Кроме того, Медведев и Си Цзиньпин «сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам».

Медведев Дмитрий