В Сирии сформировали временное правительство

«Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из “правительства спасения”. Оно будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы», — сказал он.
Глава «правительства спасения», созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Аль-Башир заявил ранее во вторник о своем назначении на пост главы правительства.
По его словам, функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала государства и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.
Аль-Башир заявил, что надеется на помощь министров прежнего кабмина, при этом перед правительством стоит много вызовов.
«Правительство спасения» было создано вооруженной оппозицией, и его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Мухаммед Гази Аль-Джаляли.
После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции Аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Накануне члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждали передачу власти и предотвращение анархии. Среди шагов предлагается расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.