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Fox: Трамп настаивает на назначении своей невестки на место сенатора от Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп призывает губернатора Флориды Рона Десантиса назначить Лару Трамп, свою невестку, на освободившееся место сенатора от Флориды. Об этом сообщила телекомпания Fox Digital.

Источник: AP 2024

Место сенатора станет вакантным в случае подтверждения кандидатуры действующего сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря. Губернатор Десантис, которому предстоит выбрать преемника Рубио, ранее заявлял, что примет решение к началу января.

Спекуляции о назначении Лары Трамп усилились после того, как несколько высокопоставленных республиканцев, включая сенаторов Рика Скотта, Линдси Грэма и Кэти Бритт, а также конгрессмена от Флориды Анну Паулину Луну, выразили поддержку ее кандидатуре. Лара Трамп, супруга сына избранного президента Эрика Трампа, ранее занимала пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии в ходе избирательной кампании 2024 года.

На фоне этих обсуждений Лара Трамп объявила, что покинет должность в Национальном комитете на следующем заседании организации, отметив, что успешно выполнила три главные цели, которые ставила перед собой на этом посту.

Если Рубио станет госсекретарем, его преемник в Сенате будет занимать должность до выборов 2026 года.

Трамп Дональд