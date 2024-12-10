Fox: Трамп настаивает на назначении своей невестки на место сенатора от Флориды

Спекуляции о назначении Лары Трамп усилились после того, как несколько высокопоставленных республиканцев, включая сенаторов Рика Скотта, Линдси Грэма и Кэти Бритт, а также конгрессмена от Флориды Анну Паулину Луну, выразили поддержку ее кандидатуре. Лара Трамп, супруга сына избранного президента Эрика Трампа, ранее занимала пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии в ходе избирательной кампании 2024 года.