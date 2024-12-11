Сергей Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада

Сергей Рябков подчеркнул, что новый обмен также мог бы стать важным шагом вперед, особенно на начальном этапе работы новой администрации США под руководством избранного президента Дональда Трампа. В то же время замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что не хотел бы предвосхищать возможные переговоры.
1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. В рамках обмена Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обладателя вида на жительство США Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов), бывшего морского пехотинца американской армии Пола Уилана, гражданина ФРГ Рико Кригера и других. В Россию вернулись, в частности Вадим Красиков, а также осужденные в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы.
После обмена Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с «замечательной сделкой», но назвал ее «ужасной» для США. Он высказал опасения, что это может стать «плохим прецедентом».