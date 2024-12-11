Сергей Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада

Сергей Рябков подчеркнул, что новый обмен также мог бы стать важным шагом вперед, особенно на начальном этапе работы новой администрации США под руководством избранного президента Дональда Трампа. В то же время замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что не хотел бы предвосхищать возможные переговоры.