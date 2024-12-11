Alkhali24: повстанцы казнили родственника экс-президента Сирии Башара Асада

Сирийские повстанцы казнили родственника бывшего президента страны Башара Асада — его двоюродного племянника Сулеймана. Как сообщает Alkhali24, его тело в настоящий момент болтается на веревке, поднятой с помощью подъемного крана на площади в городе Латакия. Издание утверждает, что главной причиной казни стали родственные связи Сулеймана с экс-президентом Сирии. Однако дело не только в этом. Кем был казненный в Латакии родственник Асада и грозит ли что-то экс-президенту Сирии и его семье — в материале «Газеты.Ru».