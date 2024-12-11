Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп пока не уполномочен вести переговоры о прекращении огня на Украине, однако после его инаугурации в январе ситуация может измениться.
«Когда он займет свой пост, начнутся переговоры; пока это просто беседа… Сейчас он не может вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за строгих юридических правил в США», — отметил Орбан в интервью венгерским журналистам.
Он выразил уверенность, что после инаугурации Трампа 20 января «вскоре будут ощутимы благотворные изменения».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании кабмина заявил, что зимой могут начаться переговоры о прекращении огня на Украине. Туск добавил, что в скором времени он проведет серию переговоров, которая будет касаться восточной границы государства.