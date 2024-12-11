На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса украинского лидера Сергея Лещенко.