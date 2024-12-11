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На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

Общая стоимость самолетов составляет около 40 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса украинского лидера Сергея Лещенко.

Согласно информации, арестованы три Boeing 737−800, один Boeing 737−900 и три самолета Embraer 190, общая стоимость которых составляет около 40 миллионов долларов. Все самолеты принадлежат кипрской компании Brazaline LTD.

Лещенко отметил, что дело связано с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» (МАУ), также имеющей связи с Коломойским. В отношении перевозчика продолжается следствие по статье 212 Уголовного кодекса Украины, касающейся уклонения от уплаты налогов и сборов.

Ранее сообщалось, что в России арестовали активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В 2019 году бизнесмен помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины.