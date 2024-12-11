Глава МИД Турции Фидан заявил, что Израиль угрожает будущему Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что действия Израиля представляют угрозу для будущего Сирии, подчеркнув, что Турция поддерживает сирийский народ.
В официальном заявлении турецкого МИД осуждается вмешательство Израиля в зону разделения между Израилем и Сирией, а также его продвижение на сирийскую территорию.
Фидан отметил, что на фоне бездействия международного сообщества Турция стала единственной страной, поддержавшей сирийцев. По его словам, сейчас созданы условия для безопасного возвращения сирийских граждан в родную страну. Министр подчеркнул, что Турция заинтересована в стабильной и мирной Сирии, свободной от терроризма, и готова работать с различными сторонами для достижения этих целей, исключая любые формы дискриминации.
Он также заявил, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, характеризуя их как проявление оккупационного подхода. По мнению Фидана, агрессивная политика Израиля, сопровождаемая насилием и нарушением международного права, создает угрозы не только для Сирии, но и для региона в целом. Министр заверил, что Турция будет продолжать оказывать поддержку сирийскому народу.
Ранее появились новые кадры с уничтоженным армией Израиля флотом Сирии.