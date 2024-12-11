Глава МИД Турции Фидан заявил, что Израиль угрожает будущему Сирии

Он также заявил, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, характеризуя их как проявление оккупационного подхода. По мнению Фидана, агрессивная политика Израиля, сопровождаемая насилием и нарушением международного права, создает угрозы не только для Сирии, но и для региона в целом. Министр заверил, что Турция будет продолжать оказывать поддержку сирийскому народу.