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Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для F-16

Администрация США уже уведомила Конгресс о своем решении.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине различных систем для истребителей F-16, а также их техническое обслуживание на общую сумму $266,4 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Киев ранее запросил разрешение на приобретение у Вашингтона систем управления для истребителей, программного обеспечения, запчастей, включая детали для двигателей F-16, а также на выполнение различных технических работ по обслуживанию самолетов.

В заявлении подчеркивается, что предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку она укрепит оборону страны-партнера. Американская сторона считает, что данная сделка «расширит возможности Украины по реагированию на текущие и будущие угрозы».

Администрация США уже уведомила Конгресс о своих решениях. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и возможное блокирование.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что на Украине может быть не больше 20 американских самолетов F-16, которые ей передал Запад.