Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для F-16

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине различных систем для истребителей F-16, а также их техническое обслуживание на общую сумму $266,4 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.