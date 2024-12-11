Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году.