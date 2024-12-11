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МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте

Конфликт на Украине может дойти до применения ядерного оружия, Анкара видит соответствующие признаки. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — допустил Фидан.

Он отметил, что Турция приложит все усилия для завершения украинского конфликта.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году.