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Орбан: либеральный мировой порядок закончился

Венгрия стремится развивать связи «со всеми мировыми экономическими центрами силы».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок подошел к концу, и отметил, что от предстоящих изменений выиграют лишь те страны, которые смогут максимально использовать свои возможности.

«Мир ждут радикальные перемены, и только те страны, которые проявляют свою силу, смогут стать победителями в это время. Те, кто подчиняется и не в состоянии отстоять свои ценности, потеряют свою значимость», — сказал Орбан на открытии отремонтированных корпусов Венгерского ветеринарного университета.

Он подчеркнул, что Венгрия, являясь «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных», стремится развивать связи «со всеми мировыми экономическими центрами силы». Орбан отметил, что Венгрия хочет использовать преимущества своей истории, экономической структуры и культуры, а не следовать по пути, проложенному другими.

Ранее Орбан заявил, что украинские власти поставили «не на ту лошадь», когда отказались заключить мирное соглашение с Россией весной 2022 года. Он также предположил, что украинцы не стали заключать мирное соглашение из-за англосаксонского влияния.