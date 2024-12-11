Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок подошел к концу, и отметил, что от предстоящих изменений выиграют лишь те страны, которые смогут максимально использовать свои возможности.
«Мир ждут радикальные перемены, и только те страны, которые проявляют свою силу, смогут стать победителями в это время. Те, кто подчиняется и не в состоянии отстоять свои ценности, потеряют свою значимость», — сказал Орбан на открытии отремонтированных корпусов Венгерского ветеринарного университета.
Он подчеркнул, что Венгрия, являясь «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных», стремится развивать связи «со всеми мировыми экономическими центрами силы». Орбан отметил, что Венгрия хочет использовать преимущества своей истории, экономической структуры и культуры, а не следовать по пути, проложенному другими.
Ранее Орбан заявил, что украинские власти поставили «не на ту лошадь», когда отказались заключить мирное соглашение с Россией весной 2022 года. Он также предположил, что украинцы не стали заключать мирное соглашение из-за англосаксонского влияния.