Орбан: либеральный мировой порядок закончился

«Мир ждут радикальные перемены, и только те страны, которые проявляют свою силу, смогут стать победителями в это время. Те, кто подчиняется и не в состоянии отстоять свои ценности, потеряют свою значимость», — сказал Орбан на открытии отремонтированных корпусов Венгерского ветеринарного университета.