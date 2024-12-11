Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
Во время беседы Шольц и Эрдоган отметили, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста можно рассматривать как «очень хорошее событие».
В сообщении пресс-службы указано, что Германия и Турция согласились с необходимостью обеспечить безопасность всех сирийцев, вне завсимости от их этнической или религиозной принадлежности, сделав Сирию для них безопасным домом.
«Сюда также относится и сохранение территориальной целостности и суверенитета. Мы хотим работать над достижением этих целей вместе с нашими партнерами в Европейском союзе и регионе», — отмечается в заявлении.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности в России.
Напомним, в Сирии захватила власть вооруженная оппозиция. Как проинформировал МИД России, глава государства Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками конфликта оставил пост президента и покинул страну.