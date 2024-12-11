Фидан: конфликт на Украине может расшириться до применения ядерного оружия

Глава турецкой дипломатии отметил, что Турция в 2025 году продолжит прилагать усилия для достижения урегулирования конфликта на Украине через переговоры. Он также указал, что западная военная помощь Украине и удары Украины по российской территории привели к обострению напряженности в регионе, что усложняет текущую ситуацию.