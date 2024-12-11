Фидан: конфликт на Украине может расшириться до применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара видит опасность расширения украинского конфликта на новые территории и риск применения ядерного оружия.
По его словам, существует вероятность, что война может перерасти в более масштабное и опасное противостояние, включая ядерную угрозу. Фидан подчеркнул, что ранее уже предупреждал об этих рисках.
Глава турецкой дипломатии отметил, что Турция в 2025 году продолжит прилагать усилия для достижения урегулирования конфликта на Украине через переговоры. Он также указал, что западная военная помощь Украине и удары Украины по российской территории привели к обострению напряженности в регионе, что усложняет текущую ситуацию.
Между тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что жители Украины ощущают усталость из-за продолжающегося конфликта, тогда как российские войска успешно и быстро продвигаются вперед.