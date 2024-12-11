Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять ВСУ Taurus в координации с США

Мерц отметил, что обучение украинских военнослужащих использованию этих ракет потребует минимум четырех месяцев. Он добавил, что к этому времени в США, вероятно, будет избран Дональд Трамп. Политик подчеркнул, что необходимо решать такие вопросы совместно с американскими партнерами.