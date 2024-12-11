Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине

«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах. Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены», — заявил Фицо по окончании переговоров с временно исполняющим обязанности главы Бразилии, вице-президентом страны Жералду Алкмином.