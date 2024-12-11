Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине

«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах. Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены», — заявил Фицо по окончании переговоров с временно исполняющим обязанности главы Бразилии, вице-президентом страны Жералду Алкмином.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
По мнению Фицо, Бразилия также может сыграть важную роль в реформировании ООН. Словакия и Бразилия придерживается одинакового мнения о том, что Совет Безопасности ООН должен быть расширен за счет постоянных и непостоянных членов.
«Именно поэтому мы подаем заявку на членство в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2028 и 2029 годах. Мы с благодарностью примем любую поддержку, которая может исходить от вас», — сказал словацкий премьер.
Оценивая результаты своего визита в Бразилию, Фицо подчеркнул, что он может сыграть важную роль для ускорения развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах.
Это первый в истории независимой Словакии визит ее премьера в Бразилию. Как отмечает агентство TASR, словацкого премьера должен был принять президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако после перенесенной во вторник операции он пока еще не может исполнять служебные обязанности.