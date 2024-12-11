Al Arabiya: ХАМАС передало Египту поименный список заложников

Согласно источникам телеканала, в настоящее время посредники ведут активные консультации с целью достижения соглашения о перемирии в Газе и оказывают давление на Израиль для вывода его войск из Филадельфийского коридора, который представляет собой участок территории на границе между Египтом и Газой.