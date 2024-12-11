Al Arabiya: ХАМАС передало Египту поименный список заложников

Палестинское движение ХАМАС якобы передало египетской стороне поименный список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.
Согласно источникам телеканала, в настоящее время посредники ведут активные консультации с целью достижения соглашения о перемирии в Газе и оказывают давление на Израиль для вывода его войск из Филадельфийского коридора, который представляет собой участок территории на границе между Египтом и Газой.
Предполагается, что контроль над КПП «Рафах» на границе с Египтом должен будет перейти к Палестинской национальной администрации.
При этом ни ХАМАС, ни египетская сторона пока не подтвердили информацию о передаче списка с именами заложников.
Ранее сообщалось, что Израиль направил движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предполагающий освобождение части израильских заложников и временное прекращение огня в секторе Газа.