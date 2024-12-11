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Al Arabiya: ХАМАС передало Египту поименный список заложников

Посредники ведут активные консультации с целью достижения соглашения о перемирии в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС якобы передало египетской стороне поименный список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно источникам телеканала, в настоящее время посредники ведут активные консультации с целью достижения соглашения о перемирии в Газе и оказывают давление на Израиль для вывода его войск из Филадельфийского коридора, который представляет собой участок территории на границе между Египтом и Газой.

Предполагается, что контроль над КПП «Рафах» на границе с Египтом должен будет перейти к Палестинской национальной администрации.

При этом ни ХАМАС, ни египетская сторона пока не подтвердили информацию о передаче списка с именами заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль направил движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предполагающий освобождение части израильских заложников и временное прекращение огня в секторе Газа.