В Чехии планируют поддержать исключение из санкций для российских нефтепродуктов

Отмечается, что официальный представитель Министерства экономики Словакии Петер Подступка сообщил о планах добиться продления исключения на импорт российских нефтепродуктов и уведомил об этом Прагу. Он добавил, что Братислава уже сделала все необходимые для этого шаги.