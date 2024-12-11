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В Чехии планируют поддержать исключение из санкций для российских нефтепродуктов

Чехия может прислушаться к предложению Словакии и сохранит исключение из санкций Европейского союза (ЕС) импорт нефтепродуктов из России. Об этом сообщило издание Denikn.

Источник: Reuters

Отмечается, что официальный представитель Министерства экономики Словакии Петер Подступка сообщил о планах добиться продления исключения на импорт российских нефтепродуктов и уведомил об этом Прагу. Он добавил, что Братислава уже сделала все необходимые для этого шаги.

По информации издания, Чехия не заинтересована в продлении исключений, однако поддержит усилия Словакии и не будет мешать соседнему государству.

В начале декабря министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор компании SPP Войтех Ференц прибыли в Россию для переговоров с руководством «Газпрома» по вопросу поставок газа. Подробности визита не сообщались.

нефть
санкции