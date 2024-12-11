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Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает газета «Аль-Ватан».

Как отмечается в сообщении, главное командование оппозиции объявило, что их силы теперь полностью контролируют город. Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии и важным транспортным узлом.

Во вторник командование «Военного совета Дейр-эз-Зор» заявило об отказе подчиняться прокурдским формированиям «Сирийские демократические силы» (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.

Напомним, в Сирии захватила власть вооруженная оппозиция. Как проинформировал МИД России, глава государства Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками конфликта оставил пост президента и покинул страну.