Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает газета «Аль-Ватан».
Как отмечается в сообщении, главное командование оппозиции объявило, что их силы теперь полностью контролируют город. Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии и важным транспортным узлом.
Во вторник командование «Военного совета Дейр-эз-Зор» заявило об отказе подчиняться прокурдским формированиям «Сирийские демократические силы» (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.
Напомним, в Сирии захватила власть вооруженная оппозиция. Как проинформировал МИД России, глава государства Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками конфликта оставил пост президента и покинул страну.