Представитель Пентагона Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке

Ранее сообщалось, что многие в Соединенных Штатах уверены в необходимости вывести американскую армию с территории Сирии. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Рэндал Пол, который считает, что «борьба не является США». Разбросанные по Сирии 900 американских солдат становятся мишенью, а не сдерживающим фактором.