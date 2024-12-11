Приморец осужден на 2,5 года за призывы к свержению власти и захвату государства

Решением суда гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении.