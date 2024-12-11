США подготовят «более агрессивные санкции» против российской нефти

Однако теперь, со слов собеседников агентства, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям» в связи со снижением нефтяных котировок на фоне глобального переизбытка топлива и опасений, что будущий президент Дональд Трамп попытается принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией. Как отмечает агентство, теперь команда Байдена «более охотно идет на риск», но детали ограничений пока не утверждены.