США подготовят «более агрессивные санкции» против российской нефти

Власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Президент Джо Байден долго время не вводил эти ограничения из опасений, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов.
Однако теперь, со слов собеседников агентства, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям» в связи со снижением нефтяных котировок на фоне глобального переизбытка топлива и опасений, что будущий президент Дональд Трамп попытается принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией. Как отмечает агентство, теперь команда Байдена «более охотно идет на риск», но детали ограничений пока не утверждены.
США могут наложить ограничения, аналогичные введенным против иранской нефти, пишет Bloomberg и отмечает: такой вариант сопряжен с риском, ведь Индия, Китай и другие влиятельные страны потребляют значительный объем российского топлива. Подобные меры, предупреждает агентство, могут в кратчайшие сроки привести к взлету нефтяных цен, сложностям в глобальной экономике и отношениях с партнерами и соперниками США.
Стоимость эталонной марки нефти Brent торгуется в середине этой недели по примерно $72 за барр., по сравнению с пиковыми $120 за барр. в первые месяцы после начала российско-украинского конфликта.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в прошлом месяце спрогнозировало переизбыток в 1 млн барр. нефти в день в 2025 году, поскольку спрос со стороны Китая продолжает падать, а американское Управление энергетической информации дало более скромный прогноз: мировое потребление нефти превысит добычу на 100 тыс. барр. В среду, 11 декабря, ожидается отчет ОПЕК о спросе и предложении на топливо, а днем позднее свой ежемесячный доклад выпустит МЭА.
Российские власти требуют отменить западные санкции и называют их неэффективным инструментом политики. Кремль не раз обещал, что ограничения получится обойти. «Какие-то, вы знаете, полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.